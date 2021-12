Santa Fun Run en kerstmarkt IJzeren Man gaan door

Voetbal­club TGG ziet fusie met OSC’45 nu wél zitten, ‘we zetten de eerste stap’

DEN BOSCH - De voetbalclubs TGG en OSC’45 gaan sowieso vanaf komend seizoen al hetzelfde complex in de wijk Orthen in Den Bosch gebruiken. OSC was er al eerder van overtuigd, maar nu is ook door TGG de eerste stap gezet om te gaan fuseren.

30 november