Saskia Verhoeven: ‘Problemen en vragen van zieke jongvolwassenen vaak onderbelicht’

DEN BOSCH - ‘HAYAcinten’ actie in JBZ om jonge mensen met kanker verder te helpen. “Waar de bloemen komen te staan? Bij de foto van mijn vriendin”, zegt Wilma uit Hedel. “Ze is niet zo lang geleden aan kanker overleden. Was pas 55 jaar; veel te jong, ja.”

Het ging gisteren hard bij de ‘hyacintenstand’ ten bate van de stichting AYA (Adolescents & Young Adults red.) in de hal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Rond half drie moesten de vrijwilligers al ‘nee’ verkopen aan mensen die een bloemetje wilden aanschaffen voor het goede doel.

“Het liep als een trein”, aldus vrijwilligster Ingrid van de Wal, zorg-assistent op de afdeling oncologie van het JBZ. “We hadden driehonderd bosjes. Sommige mensen gingen speciaal pinnen of hebben spontaan een donatie gegeven.”

Jonge patiënten

Er werd gisteren in achttien ziekenhuizen in Nederland geld ingezameld voor de stichting AYA die jongvolwassenen die kanker hebben of hebben gehad op medisch, psychisch en sociaal gebied ondersteunt. Volgens het Nationaal ‘Jong & Kanker’ Platform krijgen elk jaar ongeveer 2700 mensen tussen de 18 en 35 jaar in de bloei van hun leven de diagnose kanker. Het ingezamelde geld gaat naar opleiding en onderzoek, voorlichting, bewustmaking en zorg voor de jonge patiënten.

De ‘HAYAsinten’ actie in Den Bosch werd onder andere georganiseerd door verpleegkundig specialist Saskia Verhoeven van de afdeling oncologie in het JBZ.

Volledig scherm Het was een fleurig gezicht in de hal van het Bossche ziekenhuis (foto: communicatie JBZ) © Peter De Bruijn

Andere fase

“Jonge mensen staan in een heel andere fase in hun leven dan ouderen”, legt ze uit. “Er is veel aandacht voor ouderen met kanker. De jongere groep blijft wat onderbelicht. Mensen tussen 18 en 35 hebben tijdens en ook na hun ziekte specifieke vragen over bijvoorbeeld studie, hypotheek, seksualiteit, vruchtbaarheid, de dood, hun relatie, vrienden en de toekomst. Dat geeft andere problemen voor de patiënt. AYA zorg en het netwerk zijn er voor jou en je naasten. Er is bijvoorbeeld een app en er is een special internetforumwaar jongvolwassen met elkaar kunnen communiceren. Verschillende ziekenhuizen hebben een poli met specialisten voor AYA zorg. Hartverwarmend dat de mensen daar financieel aan willen bijdragen.”

Wereld op zijn kop

De ‘HAYAsinten’ actie is voor vrijwilligster Sabrina Kotta (39) heel speciaal. De Vlijmense kreeg in april de diagnose lymfeklierkanker. “Ik was net bevallen van een dochtertje”, blikt ze terug. “De wereld op zijn kop. Ik kon wel door de grond zakken. Je wilt je gezinnetje niet verlaten hè. Ik ben iets ouder dan 35; heb niet zo met de stichting te maken gehad. Maar als je net moeder bent geworden heb je daar als zieke jongvolwassene allerlei vragen over.”

Sabrina kreeg in november te horen dat de kwaadaardige cellen uit het lichaam zijn verdwenen. “Ik kon het eerst niet geloven”, zegt ze. “Kan ik nu echt naar de toekomst kijken? Ik zie het leven met een ‘big smile’ tegemoet. De actie van vandaag geeft mij veel voldoening.”