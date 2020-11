Sassenheimseweg een racebaan? Bewoners willen snel actie

Er is herrie van hardrijdende auto’s, het oversteken is voor vele groepen mensen zoals voor de ouderen van zorgcentrum Berlerode en de kinderen van basischool de Kleine Beer vaak een ‘gevaarlijke onderneming’ en de buurtbewoners voelen dat de leefbaarheid zo wordt aangetast.

Enquête

Reden voor een groepje bewoners rond de Sassenheimseweg in Berlicum om hun stem te laten horen. Een paar weken geleden deden Jaap Pruis, Willem Klok en Leo van der Heijden bij een flink aantal huishoudens een brief in de bus. Inmiddels is door heel wat bewoners een kleine enquête ingevuld en teruggestuurd.

Dertig kilometer

,,Bewoners hebben allerlei suggesties gedaan. Van flitspalen, wegversmallingen, chicanes, meer handhaving door politie of de invoering van een dertig kilometerzone”, vertelt Jaap Pruis. ,,Wat we graag willen is dat de gemeente Sint-Michielsgestel onze klachten serieus neemt en op korte termijn al actie onderneemt.”

Oude discussie

Willem Klok vult aan: ,,Het speelt al jaren hier. De discussies voor een herinrichting van de weg zijn al meer dan 25 jaar oud. Toen nog gemeente Berlicum zou actie ondernemen en een soort stenen wal laten bouwen met planten erin. Dat was aan de kant van de Kleine Beer. Maar daar waren bewoners aan de kant van Berlerode bang voor. Dan zou het lawaai te veel hun kant op komen.”

Janssen

Klok verder: ,,Toenmalig wethouder Servé Janssen heeft toen asfalt als oplossing aangedragen. Daarmee was nogal wat geluid verholpen, maar niet het probleem van de brede Sassenheimseweg die uitnodigt om hard te rijden.”

Bloembakken

Inmiddels heeft het actiegroepje ook de politieke partijen benaderd om in actie te komen. Pruis: ,,Wat we op korte termijn willen is bijvoorbeeld het plaatsen van betonnen bloembakken. Dat hoeft niet veel te kosten. En dan maak je toch een soort wegversmallingen om de snelheid er al uit te halen op de Sassenheimseweg.”

Langere termijn

Willem Klok kijkt ook uit naar de langere termijn. ,,We hopen dat er nu ook een plan komt om het uiterlijk van de Sassenheimseweg aan te pakken met een reconstructie. Dat ze daar alvast plannen voor gaan maken, en op het moment dat er geld is tot uitvoering kan worden overgegaan. Alleen dan helpen we de racebaan hier om zeep en zullen automobilisten vaker de N279 gaan opzoeken. Die grote weg is bedoeld om daar harder te rijden. Dat is voor de leefbaarheid hier belangrijk.”