Satisfaction biedt zorgmedewerkers muziekavond aan

Satisfaction heeft in Rosmalen een naam hoog te houden als het gaat om de organisatie van muziekevenementen. Zoals het jaarlijkse populaire Welcome tot Satisfaction. Dat is verplaatst naar zaterdag 24 april en wordt gecombineerd met een muziekavond voor 900 zorgmedewerkers: Music for care.

,,Wij liepen al langer met het idee rond om ook iets te doen voor al die zorgmedewerkers en hulpverleners die zo druk zijn geweest met de coronacrisis", zegt voorzitter Leander Pennings van de stichting Satisfaction Rosmalen. ,,Uiteindelijk leek het ons praktisch om het te combineren met Welcome tot Satisfaction. Dat is traditiegetrouw op de tweede zaterdag van januari. Vijf bands met populaire cover-muziek staan dan in De Kentering. Het is een succes; de kaartjes zijn elk jaar sneller uitverkocht.”

De organisatie moet voor dit eendaagse evenement flinke kosten maken. ,,Als we er een dag aan kunnen vastplakken, kunnen we de kosten verdelen over meer dagen. Podium, licht- en geluidsinstallatie kunnen dan ook gewoon blijven staan.” De stic

hting heeft intussen al veel zorgorganisaties benaderd en belangstelling is er zeker voor de 900 gratis kaarten voor Music for care. ,,Die worden op een eerlijke manier verdeeld", belooft Leander Pennings.

Music for care en Welcome to Satisfaction gaan alleen door als het veilig is. De organisatie wil per se geen zit-concert. ,,Dat past echt niet bij onze tradtitie van dansen en meezingen. Lukt het volgend jaar niet dan wijken we uit naar januari 2022.”

Jong bloed

Soos Satisfaction en later de stichting organiseren al sinds 1967 activiteiten in Rosmalen. Met het oog op de toekomst is nu ook jong bloed betrokken bij Music for care. Onder anderen Suus, de dochter Leander Pennings en Amy, de dochter van bestuurslid Wim Noppen. Suus houdt wel van de wat oudere covernuziek. ,,En met mij ook veel leeftijdgenoten", zegt Suus. ,,Een band als Baby Blue is heel populair bij jongeren. En muziek van ABBA Fever slaat altijd aan.”Vastgelegd zijn verder Bart & Alex en Alice in Wonderbra. De vijfde band voor de line up wordt volgende week bekend.

Volledig scherm ABBA Fever

Volledig scherm Baby Blue © Henry Faber