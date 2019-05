Saxofonist Mo van der Does pakt Conservatorium Talent Award

Poliep

Iedere deelnemer kreeg een half uur de tijd om de beoordelaars te overtuigen. Pianist Daniël van der Duim uit Arnhem trapte af, gevolgd door gitarist Ante Medic. Daarna betrad vocalist Daphne Horsten uit Tilburg de bühne. Met haar vrij lage altstem zette ze een stempel op haar zelf geschreven 'future soul', een mix tussen R&B en jazz. ,,Ik ben tevreden over hoe het is gegaan", reageerde ze na afloop. ,,Een aantal maanden geleden had ik dit niet durven dromen. Ik heb namelijk te maken gehad met een poliep op mijn stembanden. Een operatie was niet echt een optie, heb zelfs geen medicijnen gebruikt. Het enige wat ik heb gedaan -het klinkt misschien ongeloofwaardig- was drie weken mijn mond houden! Nee, dit is geen grapje. In de Aziatische toko waar ik werkte droeg ik een speciaal bordje, waarop ik met viltstift had geschreven dat ik tijdelijk niet mocht praten. De rust heeft me goed gedaan, al is mijn stem nog niet honderd procent de oude", aldus Horsten(21).