Scanauto schiet met scherp op foutparkeerders: binnen 4 maanden 137.000 euro afgerekend

Opnieuw steun voor Bossche sport, Kwekkels­tijn en Sportiom

21 september DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch komt ook in het tweede kwartaal van dit jaar de sport tegemoet. De huur van buiten- en binnensportaccommodaties wordt vanwege corona voor een deel kwijtgescholden. Kwekkelstijn in Rosmalen en Sportiom in Den Bosch krijgen compensatie voor omzetverlies.