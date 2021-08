Schaakgrootmeester Burg geeft geen cadeautjes weg bij seance in Schijndelse bieb

Na diverse omzwervingen is de Schijndelse bieb twee maanden terug definitief neergestreken in het oude gemeentehuis. Sindsdien zijn er al enkele wervende activiteiten geprogrammeerd. Wat te denken van een potje schaak tegen de Bossche grootmeester Twan Burg(31), een Schijndelnaar van origine?

„Dat is dan schaakmat”, merkt de gast van deze zaterdagmiddag droogjes op. Op de eerste verdieping van het uit 1960 stammende gebouw, in een ruimte die grenst aan de vroegere raadszaal, werkt Burg meerdere partijtje af op de automatische piloot. Cadeautjes weggeven is er mooi niet bij. Zijn opponenten, vooral beginnende jeugdspelers, willen dolgraag hun krachten meten met een échte grootmeester.

Dat gebeurt onder meer op twee gloednieuwe schaaktafels die op het eerste gezicht prima ogen. In de linkerhoek keurig een zwart veld. De fabrikant heeft alleen weinig kaas gegeten van de bordnummering. Ach, er bestaan ergere dingen. De volgende tegenstander is een joch van twaalf, Boris Verboom is de naam. „Ik heb al de app chess.com gedownload. En pas geleden op YouTube wel zeven uur achter elkaar live partijen gevolgd”, luiden de waarschuwende woorden richting Burg.

„Okay, laten we dan maar eens kijken hoe sterk je bent”, repliceert de grootmeester. De eerste acht zetten in mitrailleurtempo weet de jongeling, die geen last heeft van plankenkoorts, nog redelijk te doorstaan. Opeens is het foute boel. Zijn porseleinen stelling breekt en is niet meer te redden. Niet lang daarna het onvermijdelijke: zijn koning wordt uitgerookt. De gedachten van Burg voeren terug naar zijn eigen jeugd: „Belangrijk om hier vroeg mee te beginnen. Ik was zeven toen ik in aanraking kwam met deze sport met oneindige mogelijkheden. Dankzij hém.”

Boris Verboom(12) kijkt even op, maar tegen een crack als Twan Burg kan hij beter de aandacht bij de stelling op het bord houden. Naast de schaakgrootmeester bevindt zich vader Henk Burg

Zo vader, zo zoon

De aandacht wordt even verlegd naar vader Henk(65) -zelf ook een schaker- die met een goedkeurende blik meekijkt. „In het begin liet ik Twan telkens terugzetten als-ie een foutje had gemaakt. Daardoor kwamen de opening, het middenspel én het eindspel allen aan bod. Op een gegeven moment had ik me voorgenomen eens ‘gewoon’ de strijd aan te gaan, zonder terugzetten. Maar toen was het te laat”, memoreert Burg senior. Hij bracht zoonlief snel naar het Bossche HMC, een club van niveau. Een paar jaar later was de Nederlandse jeugdtitel een feit.

„Grappig, uitgerekend dit gebouw vormde het decor van mijn eerste huldiging. Niet op het bordes hoor, ergens in een zaal. In al die jaren dat ik in Schijndel heb gewoond, heb ik nog vele huldigingen meegemaakt”, aldus Burg junior die in 2015 verhuisde naar Den Bosch. Hij verdedigt nog altijd de kleuren van HMC. Met een ELO van ruim 2500 is hij inmiddels uitgegroeid tot een nationale topper met een (internationale) grootmeestertitel. In 2016 trad hij in Bakoe in het huwelijk met Nargiz Umudova, een grootmeester bij de vrouwen. Naar z’n zeggen wordt er thuis weinig geschaakt, misschien wel ‘gedamd’?