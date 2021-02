Schaatsen op de IJzeren Man? Plonsen in ijskoud water kan ook

Twee keer in de week komen ze naar de IJzeren Man voor een run-dip-run ; een rondje hardlopen, dippen in het water en nog een rondje lopen. En waarom zou je daarmee stoppen als er natuurijs ligt?, dacht initiatiefnemer Ruud Wiegers uit Den Bosch. ,,Ik heb vanochtend met een hakbijl een wak gemaakt in het ijs", zegt hij alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Hij deed dat in de buurt van het strandbad. ,,Wel zo ver mogelijk van de schaatsbaan af, want de schaatsers moeten geen last van ons hebben.”

‘Goed voor je immuunsysteem’

Rob Brekelmans (51) is een van de sportievelingen die vrijwillig in het ijskoude water plonst. ,,Je bloedcirculatie komt er beter van op gang. Het is goed voor je immuunsysteem.” Brekelmans denkt dat hij het een minuut of twee volhield. Dit keer ook met een Oeteldonkse sjaal om. ,,Dippen is een leuk alternatief voor carnaval. Je voelt de tinteling in je lijf. Maar nog liever had ik vanmiddag om een uur of drie bij De Bonte Palet in Den Bosch gestaan om carnaval te vieren.”