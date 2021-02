Schaatsen worden geslepen waar ijsgekte heerst, maar zorgen zijn er ook. Hoe schaats je coronaproof?

Paula Stehmann van sportzaak Stehmann Sport 2000 in Zaltbommel slaakt even een diepe zucht, als ze gevraagd wordt hoeveel mensen ze al aan de lijn heeft gehad met de vraag of ze schaatsen konden slijpen. ,,Pfoe...honderden! En niet alleen deze week, vorige week ook al. Het is echt héél druk", zegt ze. Stehmann heeft ook niet veel tijd om te praten, want ze moet dóór. ,,Afgelopen weekend hebben we van 07.00 uur tot en met 22.00 uur gewerkt om het aan te kunnen. Maar we zijn er heel blij mee, ook omdat we door de coronacrisis dicht moesten. Zo verdienen we weer wat.”