Schade aan bomen en struiken over zeker honderd meter in Vinkel, vermoedelijk opzet

VINKEL - Vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk ontdekten zaterdag een groot aantal beschadigingen aan tientallen bomen en struiken aan de Ruitersdam in Vinkel. Het lijkt erop dat hier van opzet sprake is. De schade is groot.

Volledig scherm Schade aan bomen en struiken langs de Ruitersdam in Vinkel © Rianne van der Biezen

Aan de Ruitersdam, een zand/grindpad tussen de Koksteeg en de Weerscheut in Vinkel, zijn over een lengte van zeker honderd meter een groot aantal bomen en struiken flink beschadigd. Toen op zaterdagochtend 18 mei een vrijwilliger van Landschapsbelang Maasdonk in het pad kwam, zag hij tientallen bomen en struiken met forse schade. De schade is waarschijnlijk enkele weken geleden toegebracht. Sommige struiken zijn uit de grond geduwd, takken zijn afgebroken en van zeker 10 bomen zijn grote stukken bast van de stam verdwenen.

Rien van Nistelrooij uit Vinkel, een van de vrijwilligers: "Wij vermoeden dat hier sprake is van opzet. Het lijkt erop of iemand moedwillig op de struiken en bomen is ingereden om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. Waarom? Dat is ook voor ons een raadsel. Zeker op dat stuk van het pad. Het is daar breed genoeg om met een landbouwvoertuig door te gaan, dus we zien het nut van deze actie niet".

Bij navraag in de buurt zeggen getuigen enkele weken geleden iemand met een shovel of kraan in het pad bezig te hebben gezien die waarschijnlijk deze schade veroorzaakt heeft. Enkele beschadigingen zitten op wel 2 meter hoog. Helaas is niet bekend wie deze persoon is. Landschapsbelang Maasdonk is geschokt. "Wij zijn allemaal vrijwilligers die in onze vrije tijd zulke paden onderhouden. We zorgen dat de bomen en struiken op een goede manier gesnoeid worden en dat de paden niet dichtgroeien of overwoekerd raken" aldus van Nistelrooij. "Op deze manier neemt bij ons de animo om dit te blijven doen wel af".

Landschapsbelang heeft de beschadigingen gemeld bij de gemeente Den Bosch.

