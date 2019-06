Schapen scheren met leergierige kleuters

Boter in de pan

,,Ik werk als dierenarts in DAP Bommerlerwaard-Zuid in Hedel, maar dit scheren doe ik in feite als hobby. Het is leuk om zo lekker met je handen bezig te zijn; bovendien is het dankbaar werk.” Met behulp van een scheerapparaat, dat ruim tweemaal zo groot is als dat voor een mens, begint ze zelfverzekerd het eerste schaap te scheren. Het dier stribbelt nauwelijks tegen, wat volgens Van de Ven vooral komt omdat het wolvet door het warme weer van de afgelopen dagen is opgelost: ,,Vergelijk het met boter in de pan. Die moet in principe ook zacht zijn, anders is het lastig koken. In dit geval dus lastig scheren.” Na een minuut of vijf is het karweitje gefikst.