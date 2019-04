Scheffer en Van Rossem bij Avans Europa lezingen in Den Bosch

Den Bosch wil gebruik van onkruidbe­strij­dings­mid­del glyfosaat ontmoedi­gen

12:33 DEN BOSCH De gemeente Den Bosch wil het gebruik van onkruidbestijdingsmiddel glyfosaat (verwerkt in Roundup) aanpakken. Er wordt een verbod opgenomen in de erfpachtcontracten die de gemeente in 2020 wil vernieuwen. ,,Bij langdurige contracten doen we een beroep op pachters om het middel niet meer te gebruiken’’, aldus wethouder Roy Geers.