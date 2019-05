Schep bovenop aanpak auto-inbraken in Den Bosch: ‘Onderzoek na inbraakmethoden’

Bijzonderheden

Volgens de gemeente en de politie komt het nog te vaak voor dat waardevolle spullen in geparkeerde auto’s worden achtergelaten. In de kofferbak kunnen inbrekers met een scanner zien of daar een laptop of mobiele telefoon ligt. Daarover is informatie te lezen in aparte folders voor parkeren in de binnenstad of in een woonwijk. Er komen ook spiegelhangers, kaarten met de mededeling dat de auto leeg is.