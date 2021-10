Schermclub Den Bosch haalt prijs na prijs binnen met eigen ‘Max Verstappen’

Gestel heeft nieuwe kinderbur­ge­mees­ter

7 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - Kinderburgemeester Madelief Houtman heeft het stokje doorgegeven aan een nieuwe kinderburgemeester in Sint-Michielsgestel. Haar naam is Lin van Hout en ze is elf jaar oud. Ze zit op de Theresiaschool in Berlicum in groep acht.