Schermen met reclame boven busstation Den Bosch hangen er voorlopig nog niet

Wo 20 ma. De lege ruimtes in de betonnen overkapping boven het busstation zouden worden gevuld met schermen voor reclame- en gemeentenieuws. Dat kondigde B & W eind 2017 al aan. Maar sindsdien is het stil .

En dat duurt ook nog wel even. ,,De meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is in voorbereiding", zo zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,We houden rekening met een planning richting eind van het jaar.” Waarom het zo lang moet duren, is niet bekend.

Nu hangen er onder de betonnen constructie al schermen met informatie over de vertrektijden. De betonnen arcade daarboven was echter ook nooit bedoeld om leeg te blijven. Het grootste deel moet opgevuld worden met metalen rasters, betaald door de gemeente. Naast dat het lelijke beton minder te zien is, moet zo ook de afscheiding tussen het busstation en passagiersgedeelte groter worden.

Eén of twee van die ramen moet echter ook met schermen gevuld worden, zo is het idee. Jaarlijks komen er twee miljoen mensen langs het Stationsplein, en daarom is het aantrekkelijk om te adverteren, denkt het stadsbestuur. De nieuwe exploitant draait daarbij op voor de kosten van de installatie en het onderhoud van de schermen, alsmede voor de stroomkosten. Verder mag er niet alleen maar reclame op te zien zijn. Den Bosch wil zelf citymarketing en informatie over evenementen kwijt kunnen op de schermen.