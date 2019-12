Scherpe randjes bij nieuwe kerstshow Bossche 3 W’s

De mensen op de Parade zingen of neuriën mee met het do, re, mi uit de musical The Sound of Music. Ze zijn meteen in kerststemming. Het is een fragment uit de complete show van de 'drie Wijzen' Ronald Schenk, Hans Tervoort en Sjef Ipskamp, op zaterdagavond in de Pleinzaal van het Theater aan de Parade.

Meezinggehalte

,,De nieuwe show heeft een hoog meezinggehalte’’, aldus Schenk. ,,We hebben vorig jaar gemerkt dat ons publiek medleys meezingen erg leuk en gezellig vindt. Wegens succes geprolongeerd inderdaad.’’ Het Bossche kerstverhaal is in de tweede show van de 3 W's langer en meer in de show gevlochten. Tervoort: ,,Het verhaal gaat over aartsengel Gabriël die vanuit de hemel ergens in Den Bosch terechtkomt. Hij zoekt een mooi plekje waar kindje Jezus geboren kan worden. Misschien in een kasteel? Daar komen koningen op aarde.’’

Schenk: ,,Engelen speelt en/of spelen een grote rol in de show. We zingen met gastzangers zoals Jozan van Balkom, Kelsey Ikkersheim, Ingrid den Teuling, Marko Wetzer en Maarten de Laat muzieknummers als Heaven must be missing an angel en Angels van Robbie Williams.’’

Ipskamp dirigeert zijn Kerstfeestbende op het podium: ,,In 2018 gingen we qua muziek meer op de Amerikaanse toer’’, zegt hij. ,,Nu spelen we vooral traditionele en pop-kerstliederen; vaak in een modern jasje. Do they know it's christmas van Band Aid bijvoorbeeld of Mary's Boy Child van Boney M.’’

Plezier

Iedereen kan zaterdag ook meedoen met een kerstworkout. ,,Geschikt voor mensen die vóór de kerst al af willen vallen zodat je na de feestdagen niet bent aangekomen’’, aldus Schenk. Het blijft lastig om de avond in één woord samen te vatten. ,,Ik zou voor het woord plezier gaan’’, zegt Tervoort. ,,Het is zeker geen carnaval. Zodra Ronald of ik Bosch gaan praten op het podium worden we geassocieerd met het ‘Oeteldonkse wereldje’. Dat is niet de bedoeling.’’