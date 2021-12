Scherpschutters op Bossche flat en schoten in winkelcentrum voor tv-serie Het Gouden Uur

Voorstel­ling over de zingende vrouwen van Kamp Vught krijgt 10.000 euro van Prins Bernhard Cultuur­fonds

VUGHT - Hoor de vrouwen zingen, de voorstelling die in juni in Nationaal Monument Kamp Vught in première gaat, krijgt 10.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De productie van de Stichting DaVida gaat over verzetsvrouwen die in kamp Vught de moed erin hielden door te zingen.

23 december