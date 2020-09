Scheurneuzen en brokkenpiloten hebben niks te vrezen voor camera's in het Bossche centrum

Poolse mis voortaan óók in Den Bosch, maar zonder hostie op de tong

18 september DEN BOSCH - De Parochie van de Goddelijke Barmhartigheid, die nu anderhalf jaar deel uitmaakt van het bisdom Den Bosch, legt zich toe op het organiseren van eucharistieviering in de Poolse taal. Sinds februari zijn er vanwege een sterk verminderde belangstelling geen Poolse diensten meer in Kerkdriel. In feite is een nieuwe dienst in de Bossche Sint Cathrien daarvoor in de plaats gekomen. Zondag om 18.00 uur zal priester Krzysztof Obiedziński de aanwezigen ongetwijfeld begroeten met Szczęść Boże, oftewel de Vrede van God.