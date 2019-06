Schietbaan afgeladen vol bij Hart voor Muziek in Den Bosch

DEN BOSCH - Hart voor Muziek, een van de nevenevenementen van World Archery, het WK handboogschieten, heeft woensdagavond talrijke muziekliefhebbers naar de Parade getrokken. De 'schietbaan' was al snel afgeladen vol, waardoor de laatkomers hun toevlucht zochten tot de tribune. In totaal traden rond de 35 Nederlandstalige artiesten op. Zij zongen hoofdzakelijk direct of indirect over één thema: de liefde.

Bosschenaar Jack van Raamsdonk was een van de eerste artiesten die optrad. dat deed hij met het liedje Niemand weet. "Je kunt de titel op verschillende manieren uitleggen", zei hij onmiddellijk na afloop. "Verliefd zijn zonder dat iemand daar weet van heeft, is mijn eigen interpretatie. Maar 'stoute' mensen denken misschien gelijk aan iets anders.”

De tweede Bossche artiest op het podium was Yosee, José van Uden volgens de burgerlijke stand. Ze zong haar gloednieuwe nummer ‘Ik denk de hele dag alleen aan jou’. "Wie de gelukkige is? Degene die zich aangesproken voelt, haha!", luidde even later haar tactvolle commentaar.

Danny Froger strooide het liedje ‘Wachten op jou’ uit over het plein. Froger: "Ja, óók mijn nummer gaat over de liefde. In mijn geval heeft het wachten godzijdank niet zo lang geduurd. Ik zag Dominique, en dacht meteen: waaauw! Binnen twee weken was het geregeld."

Wendy Woop Koevoets kwam voor dag met haar song ‘Mijn droom’. Henk Damen, die een stuk directer was, nam geen blad voor de mond met de tekst ‘Wat ben jij toch 'n lekker wijffie’. "Hartstikke leuk om aan dit evenement mee te doen. Ik zit de laatste tijd sowieso lekker in m'n vel. Het hebben van succes speelt daarbij zeker een rol. Ook in Duitsland, waar ik als Henk van Daam door het leven ga, heb ik niet te klagen."