Schijndelaar maandenlang gestalkt. Uitgescholden voor vuile hoerenjager

De Schijndelaar die aangifte deed van stalking vroeg de politierechter eind 2019 om een einde te maken aan een ‘bizarre situatie’. Volgens hem verspreidde de ex-schoonvader ‘grove leugens’ over hem. Na de scheiding zou hij ervoor hebben gezorgd dat hij geen normaal contact had met zijn 18-jarige dochter. Hij zou ’homo’ en ‘hoerenjong’ zijn genoemd. ,,Hij is beschermend ten opzichte van zijn dochter’’, zei de advocaat van de verdachte.

Emotioneel

Terrein van voetbalclub

Net als de politierechter en de advocaat-generaal vindt ook het gerechtshof duidelijk dat de veroordeelde in het najaar van 2018 enkele keren op het terrein van de voetbalclub van het slachtoffer. Hij zou hem daar willen ‘aanspreken’. Maar volgens het hof is niet bewezen dat dit is gebeurd in de periode die hem ten laste is gelegd. Daarom spreekt het hof hem gedeeltelijk vrij.