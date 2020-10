Schilderij op mondmasker: Bossche Markt slaat aan

Kapelaan Van Meeteren zegent knuffels en laat het flink plenzen in Rosmalense kerk

4 oktober ROSMALEN - Overal in het land worden op Werelddierendag, de sterfdag van patroonheilige Franciscus van Assisi, dieren gezegend. Dierenknuffels doen in de regel óók gezellig mee, mede doordat vele 'imaginaire baasjes' allergisch zijn voor dieren. In de Rosmalense Laurentiuskerk had kapelaan Gideon van Meeteren in het bijzijn van ruim negentig aanwezigen zijn handen vol aan de knuffels. Toeval of niet, échte dieren bleven thuis.