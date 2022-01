Schneider Oudoor verlaat Den Bosch en verhuist naar oude fietsenwinkel in Rosmalen

De familie Schneider begon in 1965 een sportzaak en opende begin jaren negentig Schneider Outdoor aan de Verwersstraat. Huidig eigenaar Quint van Houtum (oud-werknemer) verhuisde met de zaak in april vorig jaar naar het Werfpad in Orthenpoort. ,,Uiteindelijk is het hier té klein, in Rosmalen hebben we twee keer zoveel ruimte én voldoende parkeerplaatsen’’, licht Van Houtum de verhuizing toe.