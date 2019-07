Schoenketen Dungelmann, met vestiging en hoofdkantoor aan Pensmarkt Den Bosch, failliet

Als eerste in het Paleiskwar­tier wonen? Het was een zanderige puinhoop, maar betere tijden kwamen

11:13 Za 20 jul. Toen het eerste appartementencomplex in het Paleiskwartier, La Cour, eenmaal af was, was de Leeghwaterlaan nog een zandvlakte en de rechtbank nog in aanbouw. Hoe was het, die eerste dagen in het Paleiskwartier? Vier bewoners van het begin kijken terug op toen en op wat er nu van geworden is.