Scholen barsten uit hun voegen in Vught; uitbreiding kost miljoenen

Het aantal basisschoolleerlingen blijft maar groeien in Vught. Tegen de stroom in. Landelijk gezien is het aantal kinderen op de basisschool sinds 2008 met 170.000 gedaald. In Vught is juist sprake van een stijging. ,,Het aantal geboorten blijft ongeveer gelijk maar het sterftecijfer is iets hoger én we hebben veel migratie”, verklaart wethouder Fons Potters. ,,In de huizen die vrijkomen, komen vooral gezinnen. En ook de mensen die van buiten Vught hier komen wonen, hebben vaak kinderen. Daarom neemt het aantal leerlingen in Vught niet af maar juist toe.”