Schooldirecteur verzocht om thuis te blijven tot definitieve besluit over ontslag bij Sancta Maria Mavo

Horeca dicht? Geen probleem voor 9-jarige Luuk! Bossche­naar bouwt eigen ‘Oetelbar’

11 november DEN BOSCH - Een bar openen in tijden dat de horeca op slot zit. Je moet het maar durven. Maar Luuk van de Put (9) uit Den Bosch maakt zich geen zorgen. Hij bouwde samen met zijn vader een heuse ‘Oetelbar’ in de achtertuin in de Maaspoort.