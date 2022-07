Schoolgebouw voor 5000 studenten en studentenwoningen komen flinke stap dichterbij in Den Bosch

’t Paultje gaat verder, maar Paul is er niet meer: ‘Zijn foto komt in de hoek boven de bar’

DEN BOSCH - Tien jaar lang was hij de rechterhand van Paul Leeyen in Proeflokaal ’t paultje aan de Bossche Lepelstraat. Toen Leeyen in april plotseling overleed, besloot Bart Brugman dat hij de zaak door zou zetten. Voor Leeyen, voor hemzelf en de vaste gasten.

