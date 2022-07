Schop voor parkeergarage PI Vught bijna de grond in; tijdelijke voorziening kost ruim 3 miljoen euro

Tristan Tulen laat zich bij WK schermen verrassen bij gouden punt: ‘Ik heb het mezelf nog niet vergeven’

De Bossche degenschermer Tristan Tulen is er net niet in geslaagd de laatste 16 te bereiken van het WK in Cairo. In de extra tijd maakte de Oekraïner Igor Reizlin het gouden punt: 12-13.

17:45