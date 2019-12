Schot in de roos voor Den Bosch, het WK handboogschieten

Militair 13 Lichte Brigade breekt been bij abseilen Provincie­huis Den Bosch

15:50 DEN BOSCH - Hij stapte over de rand en toen ging het mis. Een militair van 13 Lichte Brigade uit Oirschot, die met 29 anderen van het Provinciehuis in Den Bosch zou abseilen, brak zijn been bij de GVA, oftewel de Grens Verleggende Activiteit van Defensie. De militair is met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.