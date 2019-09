Schotse bevrijders van Vught speelden geen Vera Lynn op hun doedelzakken

Als kind heeft-ie de oorlog én de bevrijding bewust meegemaakt. De 83-jarige Jan van Dam woonde in die tijd samen met zijn ouders en twee broers in de Versterstraat. ,,Het oostelijk deel vanaf de spoorlijn was op 26 oktober bevrijd door de 57ste Schotse Highland Division. Een dag later waren wij pas bevrijd. Het eerste wat we hoorden toen we uit de krappe schuilkelder kwamen, was doedelzakmuziek. Nee, zoiets hadden we nog nooit gehoord”, memoreert Van Dam. ,,Het waren soldaten in uniform. Daarna zagen we ze ook in kilts door de straten van Vught paraderen. Héél exotisch allemaal.”