Schrappen parkeerplaatsen Bossche Stadsdelta voor Verkadefabriek en Willem Twee onacceptabel

De plannen voor wonen (torenflats), recreëren (rond een nieuwe brug over de Dieze) en cultuur (Tramkade) die de gemeente heeft met de Stadsdelta rond Dieze, Kop van het Zand, Tramkade en Orthenpoort-Zuid worden toegejuicht. ,,Maar er is onvoldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid voor onze bezoekers en huurders. Als twee grote culturele instellingen trekken we jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers en huurders. Die komen in belangrijke mate per auto. We vinden echter nergens parkeervoorzieningen terug’’, reageren de directeuren Jan van der Putten (Verkadefabriek) en Henri Broeren (Willem Twee).