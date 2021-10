Schrijfster Elvire gaat op basisschool in Rosmalen op zoek naar geluk: ‘Door mijn ziekte lig ik alleen maar op bed’

‘IN DE ZAAL’ van JCV gaat verder dan het belang van een tafelten­nis­batje, ‘de trots op een Vughtse club’

6 oktober VUGHT - De zaal aan de Van de Pollstraat is een wereldbegrip in het dorp Vught. Tafeltennisvereniging JCV is er sinds 1956 huisbaas. Voor topspelers en recreanten, voor jeugd en volwassenen en voor ambities en gezelligheid. Opgetekend door oud-lid en oud-journalist en oud-Vughtenaar Hans Wagenaars. In een lijvig historisch boek. ‘IN DE ZAAL’ is een boek over trots.