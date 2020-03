Schrijfster over obsessie voor operazanger leidt tot levenswerk: ‘Ik reisde hem vier jaar lang achterna’

,,Ik was compleet geobsedeerd. Was nergens anders meer mee bezig’’, bekent ze. Zoals zo veel 17-jarige meisjes heeft Jolanda van Steijn (64) op die leeftijd een idool. Het is geen Rolling Stone of Beatle, zoals bij veel van haar klasgenootjes, maar een operazanger. Vier jaar lang reist ze hem - ze wil niet zeggen om wie het gaat - achterna. ,,Hij is de eerste man door wie ik werd gezien." Al is de zanger op dat moment wel veertig jaar ouder dan zij.

Kwaad naar Duitsland gefietst

Ze zoenen, daar blijft het bij. ,,Ik stond er zeker voor open om verder te gaan, ik heb het altijd gewaardeerd dat hij dat niet heeft gedaan.’’ Want daar komt de tweestrijd: de zanger is getrouwd, heeft twee dochters en is in de vijftig. Voor Van Steijn zijn het dan allemaal geen bezwaren, ze is hoteldebotel. ,,Hij kwam op televisie, maar ik mocht de uitzending van mijn ouders niet zien. Toen ben ik kwaad naar Duitsland gefietst, vanuit Eindhoven. Ik dacht: daar moet ik het zoeken. Ik wist alleen niet wat.’’

Een knaak op zak

Met alleen een knaak op zak en zonder papieren komt ze terecht bij een kerkje en belt aan bij de pastoor. De politie wordt ingeschakeld en zo komt Van Steijn weer thuis. Normaal pubergedrag is het niet en als ze even later een zelfmoordpoging onderneemt, wordt psychische hulp ingeschakeld.

Tien maanden bivakkeert ze in een kliniek in Halsteren. ,,Daar werd ik aangemerkt als borderliner, maar pas veel later bleek dat ik een vorm van autisme heb. Het had veel geholpen als we dat eerder wisten.”

Fantasiewereld

Toch helpt de behandeling wel. ,,Tot die tijd leefde ik een fantasiewereld. Ik verzon echt alles, zoals dat ik een relatie had met die operazanger. Leven in het hier en nu heb ik dáár pas geleerd.’’

Nog een lesje therapie: beter je best doen. ,,Als iets niet lukte, hoorde ik steeds dat stemmetje van de kliniek. Ik heb toen klassieke muziek afgezworen, want het werd me duidelijk dat dát niet hoorde bij een meisje van mijn leeftijd. Ik heb mijn vijfhonderd elpees verkocht en ging popmuziek luisteren. Maar dat is helemaal niks voor mij, ik heb later alles weer teruggekocht.’’

Kennismaking met de liefde

Bij Van Steijn gaan dingen vaak net even anders en dat beseft ze zelf inmiddels maar al te goed. Ze kan kostelijk vertellen én schrijven over haar mislukkingen, het heeft een lezenswaardig boek opgeleverd: Tonen regen. Maar Van Steijn heeft zó veel te vertellen, dat er nog drie vervolgboeken aankomen. Haar eerste kennismaking met de liefde was heftig, is het goed gekomen op dat vlak?

Omarmd op de bank?

,,Een tijdje terug had ik een relatie met een ideale man, daar mankeerde niets aan. Ik vond dat toch lastig, ieder weekend samen zijn. Als hij begon over samenwonen, kreeg ik het al helemáál benauwd. Toen heb ik het uitgemaakt en ik reed opgelucht naar huis. Lang was een relatie ook voor mij het ideaalbeeld en voelde ik me een mislukking als het niet lukte.’’

Nu niet meer. ,,Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet aan mij is besteed. Als ik hand in hand loop, denk ik altijd: wanneer krijg ik mijn hand terug? Van omarmd tv-kijken word ik ongemakkelijk. Ik verstijf al wanneer er iemand in de trein tegen mij aan komt zitten. Dat is duidelijk anders, hè?’’, vertelt ze over haar worstelingen in het dagelijks leven.

Ook autistisch

Toch woont ze samen met een man: Eddi, haar 35-jarige zoon. ,,Hij is ook autistisch'', zegt ze verdedigend. ,,Ja, ik heb altijd het gevoel dat ik me daarvoor moet verantwoorden. Volwassenen die bij hun ouders wonen, dat is hier not done. In dit complex wonen mensen uit Iran. De vrouw zei me: ‘Dat jouw zoon bij je woont, is het eerste normale dat ik hier heb gezien’. In andere culturen denken ze er dus anders over.”

Mensen met autisme ervaren zintuiglijke prikkels heftiger, ze hebben moeite met verandering en hierdoor gaan ze ook anders om met andere mensen. Ze begrijpen vaak niet goed hoe andere mensen zich voelen. En andere mensen begrijpen hun gedrag soms ook niet.

Hond in de pot

De vader van Eddi speelt geen enkele rol in zijn leven. ,,Via Facebook weet ik dat hij nog leeft, dat is het enige”, zegt ze. ,,Dat was een foute relatie, hij was getrouwd en een stuk ouder. Was ook weer zo'n obsessie, ik had het gevoel dat het mijn laatste kans was op echte liefde. Snap ik niks van nu ik terugkijk. Nadat ik geen relatie wilde, heeft hij het bij Eddi compleet laten afweten.”

Ze herkent de worstelingen van haar zoon als geen ander. De overeenkomsten zijn legio. ,,Maar hij heeft veel gevoel voor humor. Ik niet. Bij een uitdrukking als: de hond in de pot vinden, zie ik ook echt een hond voor me. Zo letterlijk neem ik alles, grappen dus ook’’, zo legt ze haar autisme uit.

Boek al vroeg in het hoofd