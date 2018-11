Schrijver Ad Grooten uit Den Bosch, ex-Pater Moeskroen, heeft altijd een verrassing in petto

Een muzikaal project samen met zijn broers, dát is iets wat Ad Grooten nog heel graag wil realiseren. Met Henk op Curaçao, Wim in Zweden, hij vanuit Den Bosch en Coen uit Uden. Vier totaal verschillende stijlen. ,,We zijn met zes kinderen, vijf jongens en één meisje. Henk is rockgitarist en speelt in Sleeves, dé band van Curaçao. Hij is de derde, daarna kom ik met mijn voorliefde voor folkmuziek. Onze Wim zit drie jaar onder mij. Hij is als twintiger vertrokken naar Zweden, is daar verliefd geworden en heeft met zijn vrouw twee kinderen gekregen. Hij is jazzpianist. En Coen is onze rapper. Petje, trainingspak. Hij was de eerste met een platencontract. Een goede drummer ook.’’