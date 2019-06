Schutting bij hotel Central is bezienswaardig; met kusjes van Anna

Boulder­lief­heb­bers verhuizen van Bossche zolder naar klimhal: ‘De wanden kostten een paar ton’

28 juni DEN BOSCH - De hal aan de Bossche Jagersheuvelstraat 32 waar Palace Meubelen was gevestigd is ingrijpend verbouwd. Vanaf zondagmiddag 14.00 uur kunnen klimmers terecht in deze boulderhal. Klimmen (zonder touwen, met matten op de grond) is mogelijk tot een hoogte van bijna 4,5 meter.