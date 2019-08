Scooterrijder gezocht na intrappen ruit in Empel, politie waarschuwt: ‘Benader hem niet zelf’

Johannes van Rooij had al 1600 kunstwer­ken, nu heeft hij ook 124 kaartjes voor Boulevard om weg te geven

4 augustus Zo 4 aug. Aanschuiven bij Johannes van Rooij brengt je van het ene mooie verhaal in het andere. Want ook al wil je eigenlijk even praten over hoe en waarom Van Rooij 124 kaarten voor een voorstelling van Theaterfestival Boulevard heeft gekocht, het gaat bij de bemiddelde Van Rooij en zijn vrouw Dali toch al snel over het helpen van (gehandicapte) kinderen. Van Roemenië tot de Filipijnen