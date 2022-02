Scooterrijder valt hard op fietspad in Den Bosch, in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Rond 20.15 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor de gewonde scooterrijder. Door onbekende reden raakte hij de macht over het stuur kwijt en is hij hard op het pad terechtgekomen. Een traumateam heeft hem behandeld, waarna hij in kritieke toestand naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is gebracht.