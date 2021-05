Scouting bracht diamanten bruidspaar uit Rosmalen bij elkaar

Noodgedwongen verhuizen

Het werkzame leven begon voor Piet in de textiel, waarvoor hij verschillende diploma’s behaalde en daardoor ook in militaire dienst de functie van foerier mocht uitoefenen. Daarna keerde hij terug in de textiel en schoolde hij zich na verloop van tijd om naar medewerker van het arbeidsbureau in Den Bosch. Een verhuizing naar de Brabantse hoofdstad kon daarbij niet uitblijven. Zijn pensioen behaalde hij vele jaren later bij het arbeidsbureau in Waalwijk.