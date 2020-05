Scouting Columbus danst niet op tafel over nieuwbouw

Van hotel naar zorgcen­trum: in De Kruishoeve in Vught heerst rust, en corona

11:00 VUGHT/BOXTEL - Ziekenhuisbedden die via het hotelraam naar binnen moesten, een extra schuurtje voor de zuurstofflessen en een kast vol verbandmiddelen in plaats van toeristische folders. Het had even wat voeten in aarde, maar het coronazorgcentrum in De Kruishoeve in Vught draait inmiddels een maand naar volle tevredenheid. ,,De patiënten zijn blij uit de hectiek van het ziekenhuis te zijn.’’