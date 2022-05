Seksclub Julia Bar is (voorlopig) gered: nieuwe eigenaar laat Henny en haar meisjes nog jaren zitten

Universi­tei­ten lokken studenten met gratis lunch en koffie, maar die volgen de colleges liever thuis

TILBURG/DEN BOSCH - Op hun studentenkamertjes zaten ze in de coronalockdowns te verpieteren. Dat mocht nooit meer gebeuren, riepen de universiteiten en hogescholen. Maar nu alles open is, blijven de studenten juist massaal thuis. En dat is niet het enige frappante aan dit verhaal.

25 april