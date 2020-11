Senioren blijven maar lid worden van de HEVO, en dat is best opmerkelijk

ROSMALEN - Seniorenvereniging HEVO in Rosmalen blijft maar groeien. ,,Dat is een luxe positie", zegt voorzitter Carel van de Heuvel. ,,Maar we moeten wel op zoek naar extra ruimte voor activiteiten.”

Die ruimte is in ieder geval voorhanden in de appartementen die woningcorporatie JOOST gaat bouwen aan de Seringenstraat, pal tegenover het eigen honk van HEVO aan de Tulpstraat. ,,We hebben al een optie genomen op het medegebruik van de gemeenschappelijke ruimte van dat gebouw", zegt Van de Heuvel.

Opmerkelijk die groei

Want de seniorenvereniging blijft maar groeien. Vorig jaar nog zo'n 2600 leden, inmiddels zijn het er meer dan 2700. ,,En dat is best opmerkelijk omdat andere seniorenclubs juist te maken hebben met teruglopende ledenaantallen", zegt Van de Heuvel.

En dus is er voor de talloze activiteiten die de vereniging organiseert ook veel ruimte nodig. Die is deels natuurlijk voorhanden in het eigen onderkomen De Ontmoeting. Maar voor sommige specifieke activiteiten, zoals sporten en zwemmen, gaat de club logischerwijze naar sportaccommodaties. Maar dan blijven er nog volop andere zaken waar de leden zich mee bezig kunnen houden, variërend van een reeks cursussen en biljarten, tot wandelen en lezingen. Voor een deel moet HEVO daarvoor al uitwijken naar plekken waar al veel senioren wonen, zoals de Annenborch. En naar sociaal culturele centra. En nu komt dus ook de gemeenschappelijke ruimte van de nieuwbouw aan de Seringenstraat in beeld. ,,We hebben al een principe-afspraak dat we daar terecht kunnen. Die wordt nu verder uitgewerkt", zegt Van de Heuvel.

De nieuwe gepensioneerden

De gemiddelde lleeftijd van de HEVO-leden is 75 jaar. ,,De jongste is voor in de 50, de oudste 95 jaar", schetst de voorzitter. ,,En wat we nu vooral zien binnenkomen zijn mensen van eind 60, de nieuwe gepensioneerden. Dat betekent ook dat we onze activiteiten wat meer op de leeftijdsgroep moeten afstemmen. We werken aan een nieuwe beleidsplan.”

Dat plan moet door de ledenvergadering worden vastgesteld en dat gebeurt ergens in december vanwege corona digitaal. Corona heeft zeker voor de senioren veel roet in het eten gegooid. ,,Het niet doorgaan van activiteiten betekent nogal wat voor veel van onze leden. Voor sommigen is dat het enige uitje in de week. We hebben de afgelopen maanden veel leden gebeld om te informeren hoe het met ze gaat. En af en toe eens een bloemetje gestuurd. Natuurlijk, een aantal actviteiten kan digitaal. Maar dat is natuurlijk min der leuk. Veel leden kijken er naar uit om bij elkaar te komen en nog iets te drinken in De Ontmoeting.”