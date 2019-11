Senioren gaan eigen honk in De Slagen bezetten

Bestuur­ster slaat meerdere keren over de kop met auto in Rosmalen, zwaarge­wond naar het ziekenhuis

7 november ROSMALEN - Een vrouw is donderdagavond zwaargewond geraakt nadat ze met haar auto meerdere keren over de kop sloeg op de Grintweg in Rosmalen. Ze is met zware botbreuken met spoed naar het ziekenhuis gebracht.