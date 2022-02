Senioren met rollator in actie: we worden van de sokken gereden

De bewoners van seniorenflat Gildestaete in Rosmalen kunnen het gewoon niet meer: een sprintje trekken naar de overkant van de straat. Daarom voerden ze gisteren actie: we laten ons niet van de sokken rijden.

Ze kwamen vijf jaar geleden in het centrum van Rosmalen wonen. ,,We hebben het nieuwe winkelcentrum dus zien verrijzen. Maar dat was niet de enige verandering. Ook de doorgaande weg werd aangepakt en het bord Verboden te Parkeren verdween,” vertelt Frank van Thiel.

Op de stoep onhandig

Zo ontstonden er voor de senioren een aantal problemen. Mensen die even in het dorp moeten zijn, zetten vaak de auto even op de stoep, of aan de overkant in de Dorpsstraat. ,,Maar dat mag dus helemaal niet. En die auto op de stoep, is voor ons erg onhandig. Dan moeten mensen van onze flat met hun rollator eerst over de weg om weer op het trottoir te komen. Dat is helemaal niet veilig.”

Een ander irritatiepunt is het parkeren aan de zijkant van de flat. ,,Mensen die in het dorp werken, zetten daar 's ochtends hun auto neer en halen die 's avonds pas weer op. Wij kunnen zelf helemaal niet meer onze auto kwijt.”

Straat lag toen open

Quote Een sprintje trekken zit er niet in Frank van Thiel, centrumbewoner En juist om die veiligheid gaat het. ,,Bij de gemeente zeggen ze dat er nog geen ongeluk gebeurd is. Gelukkig niet zeg, maar dat neemt niet weg dat het een onveilige situatie is.” Wel is de gemeente een keer komen meten. ,,Dat was in maart 2019. Naderhand was de conclusie dat de auto's niet harder dan 32 km per uur reden. Dat kan kloppen, want toen lag de straat open. Nu wordt er wel vijftig gereden of zestig en dat in een 30-kilometerzone.”

De bewoners benaderden de politieke partijen, maar kregen daar amper gehoor. Met hulp van de partij Leefbaar lag er gisteren heel even een tijdelijk zebrapad. Een actiepad dus. ,,Iedereen is even overgestoken. We vragen ook echt niet zo veel. Wat voor moeite is het om een zebrapad aan te leggen. Of een gele lijn bij de stoep te trekken en een blauwe lijn bij de parkeerplaats om lang parkeren te ontmoedigen?”

Geen zebrapad

De gemeente gaf eerder aan dat er op een doorgaande weg geen zebrapad kan komen. Ook de verbodsborden voor parkeren kunnen niet terugkeren omdat er juist een wens is om minder verkeersborden. Van Thiel: ,,Maar bij de Molenhoek ligt er wel één. Bovendien heeft de gemeente gezegd dat ze zouden komen controleren op de snelheid, maar dat is helemaal niet gebeurd.”

De senioren zijn na hun actie even op adem gekomen in Café D'n Beer tegenover de seniorenflat. Na een paar drankjes gaat de deur open en stiefelen de bewoners weer naar huis. Althans, als ze de straat over kunnen steken. Alleen als een paar welwillende automobilisten op straat stoppen, wordt de overkant bereikt. ,,Het geeft ons echt een onveilig gevoel,” besluit Van Thiel ,,We zijn nu eenmaal niet meer zo snel. Een sprintje trekken zit er niet meer in.”

Volledig scherm De senioren kunnen vaak pas de overkant bereiken als automobilisten vrijwillig stoppen, zoals hier. © Sophie Fleur Verbiesen



