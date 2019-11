Senioren uit Den Bosch willen niet weg en bezetten eigen ouderenhonk voor 24 uur

Verhuizen

,,Vijvendertig senioren moeten straks voor één of twee ouderen verhuizen", zegt 'bezetter' Annie Beaudoux (86). ,,Dan zitten we achter de geraniums; verschrikkelijk. Ik kan niet ver lopen. Er is niks te doen in de Slagen. In dit ouderenhonk wel. We knutselen, sjoelen, lezen, kaarten, kletsen en breien. Je bent er even tussenuit. Het is gezellig onder elkaar."