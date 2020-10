Seniorenbus Vught gaat minder rijden; alleen nog noodzakelijke ritten

Architec­tuur­club BAI komt door halvering subsidie bij grote Bossche projecten niet aan de zijlijn te staan

11 oktober DEN BOSCH - Dat het voortbestaan van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) door de halvering van de subsidie door de gemeente ernstig wordt bedreigd, klinkt wel heel dramatisch. Maar volgens voorzitter Roel van Lent is het juist in deze tijd van grote en serieuze (bouw)plannen van belang dat het BAI een rol kan blijven spelen. ,,Om de discussie over ontwikkelingen in de stad overeind te houden’’, waarschuwt Van Lent.