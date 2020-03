Seniorenbus Vught rijdt voorlopig niet vanwege corona: ‘We beseffen dat we veel ouderen duperen’

Kwetsbare ouderen

Andere oplossing vinden

Omdat veruit de meeste ritten medisch zijn en bijvoorbeeld naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaan, heeft het bestuur volgens Kok wel lang zitten ‘dubben'. ,,In eerste instantie hebben we extra hygiënemaatregelen genomen, extra schoonmaken en geen handen meer geven maar het werd van dag tot dag erger. Toen hebben we ons afgevraagd of we alleen de medische ritten moesten blijven doen en bijvoorbeeld boodschappen of bezoekjes niet maar we hebben uiteindelijk gekozen voor duidelijkheid. We zagen dat ook de Seniorenbus Den Bosch stopte en hebben besloten allemaal te stoppen. We wachten nu even af hoe onze abonnees gaan reageren. Of het ze lukt andere oplossingen te vinden.”