Seniorenbussen willen weer voorzichtig van start, met uitgebreide veiligheidsmaatregelen

Hoeveel bussen er precies gaan rijden in Den Bosch en Vught is nog niet helemaal zeker. In Den Bosch zijn in ieder geval voldoende vrijwilligers om drie van de zes bussen te bemensen en de ritten weer in te plannen. In Vught neemt het bestuur komende vrijdag definitief een besluit.

Zelf in risicogroep

Het is in Vught nog niet helemaal duidelijk hoeveel vrijwilligers het nu al aandurven om weer te gaan rijden. De meeste behoren gezien hun leeftijd zelf tot de risicogroep. ,,Bij ons zijn in ieder geval al een stuk of 8 enthousiaste vrijwilligers bezig om de bussen aan te passen", zegt voorzitter Jozef Kok.

Eén passagier per keer

Dat aanpassen is een gevolg van vrij strenge veiligheidsmaatregelen die de stichtingen in Den Bosch en Vught gaan doorvoeren. De chauffeursplek wordt gescheiden van de passagiersstoelen met een plastic scherm. De bus vervoert maximaal één passagier per keer, rechtstreeks van de woning naar de bestemming. onderweg worden geen andere passagiers opgepikt. En na elke rit moet de chauffeur de bus op verschillende plekken desinfecteren. Chauffeurs mogen geen bijrijder meenemen behalve een familielid uit hetzelfde huishouden. Passagiers mogen hooguit één begeleider meenemen.

De Bossche stichting voert geen beperkingen in voor het doel van de rit, zegt voorzitter Frank Willekens. ,,Verzoeken worden uitgevoerd als ze volgens de abonnee noodzakelijk zijn. Denk daarbij aan ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut, kapper, winkel en dagbesteding. Ons belangrijkste doel is het om de abonnees die al twee maanden geen gebruik kunnen maken van de Seniorenbus, uit hun isolement te halen. Door deze crisis zijn ze, gemiddeld 80 jaar oud, zeker geïsoleerd geraakt wat vaker aanleiding geeft tot depressies.”