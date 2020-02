Seniorenwoningen in het oude Jeroen Bosch College, als het aan het Bossche ouderencomité ligt

Want oud zijn is veel meer dan zorgbehoevend of eenzaam; bij ouderen zit nog veel energie, ervaring en kennis. Daarvan moet gebruik worden gemaakt. Hoog tijd om anders naar ouderen te kijken.

Comité WOW

Zorg en eenzaamheid

De blik van de samenleving op ouderen is nu beperkt, vinden Willekens en Diters. ,,Als we het nu hebben over ouderen gaat het om de groeiende zorgbehoefte of de eenzaamheid. En de vraag hoe we ze vaker naar het theater kunnen laten gaan. Maar als die oudere na dat theater weer alleen in zijn grote lege huis komt, doen we toch alleen aan symptoombestrijding? Het is nu veel te fragmentarisch.”