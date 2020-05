Shoeby in pand Hudson’s Bay; ‘Voor een schappelijke prijs vooral anti-kraak’

Duitse soldaten vielen veelvuldig minderjari­ge Vughtse meisjes lastig maar ook niet alle meisjes waren schatjes

9:07 VUGHT - De Vughtse gemeentepolitie had het er maar druk mee, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het regende klachten. Over Duitse soldaten die bij de IJzeren Man meisjes lastigvielen maar óók over jongedames die vrijwillig bij de bezetters in bed kropen en hen een geslachtsziekte bezorgden.