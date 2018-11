Shownieuws en Hart van Nederland moeten wijken voor nieuw programma van Albert Verlinde op SBS6

Blessu­respook achter­volgt New Heroes op weg naar Tsjechië

18:45 Jonathon Williams is niet met de selectie van New Heroes naar Tsjechië gereisd voor de wedstrijd tegen BK Pardubice in de FIBA Europe Cup van woensdagavond. De Amerikaanse forward is in Den Bosch achtergebleven met een kuitblessure.