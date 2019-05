Sieraden gestolen bij juwelier Pieter Jacobs in Den Bosch, bestelauto achtergebleven

Verdachte brief in Paleis van Justitie Den Bosch: medewer­kers niet meer in afzonde­ring

14:20 DEN BOSCH - De 15 medewerkers van het Paleis van Justitie in Den Bosch die urenlang in afzondering zijn geweest, zijn weer aan de slag gegaan. Vanwege een enveloppe met een ‘verdachte inhoud’ zijn de medewerkers apart gehouden. ,,We weten inmiddels dat de inhoud niet gevaarlijk is’’, aldus een woordvoerder van de politie.